Tropang 5G 3-0 ang punterya

Mga duwa karon:
5:15 pm- Meralco batok TNT
7:30 pm- Ginebra batok San Miguel
Mosuway pagposte og dominanteng 3-0 nga bintaha ang TNT Tropang 5G sa ilang pagpakigbatok og balik sa Meralco Bolts sa premirong duwa karong Biyernes, Enero 9, 2026, sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup semi-finals series sa Smart Araneta Coliseum.
Sa Game 2 niadtong Miyerkules, Enero 7, nagbangis ang Tropang 5G ug ilang gipanglampornas ang Bolts, 109-92, aron pagposte og 2-0 nga bintaha sa best-of-seven series.
Taliwala niini, gipahinumdoman ni TNT coach Chot Reyes ang iyang mga batos nga dili pa sila angayang magsaulog gumikan kay adunay igong kapasidad ang Bolts nga makabangon.
“We’re not thinking about anything yet beyond Game 3, we’re going to go back to practice, going to watch video and see where we can improve and hope we can anticipate what Meralco’s next move is,” matod ni Reyes nga napatik sa www.pba.ph.
Sa iyang bahin, si Meralco coach Luigi Trillo padayong malaumon sa ilang poruhan sa series ug kinahanglan lang nilang ilubong sa limot ang ilang nasinati sa nag-unang duha ka mga duwa sa series.
“At this point, there is still a lot of games to be played. Just moving forward, we need to play better,” asoy ni Trillo,
Sa main game, buakon sa defending champions San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang panagtabla sa laing semi-finals series.
Gibawsan paghubog sa Beermen ang Gin Kings, 93-84, sa Game 2 niadtong Miyerkules aron tablahon ang ilang series, 1-1.
“It’s a good thing we’re able to tie the series. (Going down) 0-2 is really hard. Although in the past nagagawa, it's really hard against a team like Ginebra,” batbat ni San Miguel coach Leo Austria. / ESL