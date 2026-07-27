Tropang 5G, Fiberxers Magkombati

Parehong mosuway pagbangon gikan sa kapildihan ang defending champion TNT Tropang 5G ug Converge FiberXers sa ilang panagsangka sa main game karong Martes sa gabii, Hulyo 28, 2026, sa Group A nga sangka sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Tropang 5G gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan batok sa group leader NLEX Road Warriors, 87-103, ug Terrafirma Dyip, 106-111, human nila nasugdan ang komperensya og makutas nga kadaugan batok sa Macau Giant Pandas, 106-103.
Kini nga mga resulta nagpakita lang nga wala pa gyud naka-adjust sa dakong haw-ang sa ilang puwersa ang Tropang 5G nga padayong ningkombati nga wala ang ilang mga pambatong sila si Calvin Oftana, Jayson Castro, Brandon Ganuelas-Rosser ug Kelly Williams kinsa pulos nagpaalim sa ilang angol.
Gawas niini, dili sab impresibo ang ilang nakuhang import sa Tropang 5G nga si Darius Days kinsa maoy ilang gipuli sa ilang resident import nga si Rondae Hollis-Jefferson.
Si Hollis-Jefferson padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol.
Sa ilang bahin, ang FiberXers gikan sa kapildihan batok sa San Miguel Beermen, 122-128, nga nahitabo human nila gisugdan ang komperensiya og tulo ka sunodsunod nga kadaugan.
Dala ang 3-1 nga rekord, ang FiberXers anaa pa sa ikaduhang luna sa Group A.
Sa premirong duwa, magsangka ang Group B leader Phoenix Super LPG Fuel Masters ug Blackwater Bossing.
Nag-una sa Group B ang Fuel Masters dala ang 3-1 nga rekord samtang ang Bossing natanggong sa three-way tie sa ikaduhang luna kauban ang Meralco Bolts ug Rain or Shine Elasto Painters.
Sa mga duwa niadtong Dominggo, Hulyo 25, gipangpukan sa Elasto Painters ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 110-99, samtang gipangligsan sa Road Warriors ang San Miguel Beermen, 110-96. / ESL