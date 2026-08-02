Tropang 5G gihubog ang Beermen

Nakaipsot og sikit nga kadaogan ang TNT Tropang 5G bisan pa kuwang ang ilang pwersa batok sa kusgan nga San Miguel Beermen, 93-89, sa overtime sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup niadtong Sabado sa gabie, Agusto 1, 2026, sa SM Mall of Asia Arena.
Gipangulohan ang Tropang 5G sa import nga si Rahlir Hollis-Jefferson, kinsa nipabuto og 20 puntos, 13 rebounds ug pito ka assists sa iyang pagbalik human sa duha ka tuig.
Ang Tropang 5G niduwa nga wa ang mga pambato nga local player nga sila Jayson Castro, RR Pogoy, Calvin Oftana and Kelly Williams.
Si Kim Aurin, kinsa nag-average og 1.7 puntos sa nilabay nga conference, maoy nidunol og dako nga tabang sa TNT sa iyang 22 puntos, diin pito niini gibuhat sa overtime.
Ang head coach sa TNT nga si Chot Reyes nihatag og pagdayeg sa kakugi nga gipakita sa iyang mga batos sa depensa nga maoy rason nakadaog sila sa Beermen.
"Basta ang sabi namin, daanin na lang natin sa depensa," batbat ni Reyes.
Ang import sa Beermen nga si George King nakahimo og 35 puntos apan nalimitahan kini og walo ka puntos sa first half. / RSC