Tropang 5G gikuhaan og signal sa E-Painters

Gipatapsingan sa Rain or Shine Elasto Painters ang TNT Tropang 5G, 98-94, sa Philippine Basketball Association (PBA) On Tour Season 50 didto sa Candon City Arena, Ilocos Sur, Sabado sa gabie, Septiyembre 26, 2026.
Si Aaron Fuller maoy nangulo sa pagbangis sa Elasto Painters sa uwahing bahin sa duwa diin nagpabuto sila og 19-5 run sa katapusang upat ka minuto aron papason ang 79-89 nga biya.
Nagpakatap si Fuller og 27 puntos, lakip na ang puntos nga nagtabla sa duwa sa 94-all, nga gisundan og layup ni rookie Deo Cuajao aron isilyo sa Rain or Shine ang kadaogan.
Ang maong sangka maoy katapusan sa gitakda nga lima ka exhibition games ubos sa PBA On Tour samtang napahuway ang liga agi’g paghatag og suporta sa mga niduwa ug naglangkob sa national tea sa FIBA World Cup qualifiers ug sa 20th Asian Games.
Niabag sab sa Elasto Painters si Caelan Tiongson nga adunay 11 puntos, samtang sila si Christian Manaytay ug Stanley Pringle nipakatap og utso puntos matag-usa.
Wala paduwaa sa Rain or Shine sila si Leonard Santillan, Joshua David, ug Adrian Nocum nga bag-o lang nitapos sa iyang kampanya uban sa Gilas Pilipinas sa Asian Games.
Mobalik ang regular games sa PBA Season 50 Governor’s Cup karong Oktubre 7. / RSC