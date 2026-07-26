Tropang 5G giligsan sa Dyip

Nisutoy ang makina sa Terrafirma Dyip og gibihag ang dako nga isda nga TNT Tropang 5G sa overtime, 111-106, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup didto sa Yñares Center-Antipolo Sabado sa gabii, Hulyo 25, 2026.
Ang Dyip nibangon gikan sa masakit nga tulo ka sikit nga kapildehan diin igo lang nilabaw og 2.6 puntos average ang ilang mga kontra.
Wa gialang-alang sa Dyip ang ilang biktima kay ang inilog nga TNT ang ilang gitumba sa pagpangulo ni Juami Tiongson nga niigo sa iyang lagyo nga itsa aron aswaton ang Terrafirma ngadto sa kadaogan.
“Finally,” sigon ni Tiongson.
“I don’t know how we did it, but credit to my teammates, we played with all heart, we stayed aggressive and we played to win,” dugang niya.
Sa wa pa modaog ang Dyip gipatapsingan sa tulo ka teams, NLEX (100-101), Converge (103-105) ug San Miguel Beer (104-109).
Misaka ang Dyip sa 2-3 (win-loss) record sa Group A.
Gitapos ni Tiongson ang duwa nga adunay 24 points nga gibidahan sa 5-of-7 shooting sa tres samtang si Maverick Ahanmisi nidugang og 20 puntos aron hatagan og nindot nga suporta ang import nga si Justin Knox, kinsa nipalamba og 36 puntos ug 12 rebounds. / RSC