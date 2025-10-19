Tropang 5G giluwas sa mga tirador

Ang asintado nga mga tira nila RR Pogoy ug Rey Nambatac maoy niluwas sa TNT Tropang 5G kontra Converge FiberXers, 110-103, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup didto sa Vigan, Ilocos Sur niadtong Sabado sa gabie, Oktubre 18, 2025.
Si Nambatac, kinsa wa gyud makapuntos sulod sa 43 minutos sa duwa, nikalit og pabuto og duha ka four-point shot ug gisundan pa og duha ka free throws nga maoy mituboy sa kadaogan sa Tropang 5G.
Pogoy maoy nangulo sa pinuntosay sa TNT sa iyang 27 puntos gikan sa 6-of-13 sa tres, samtang si Calvin Oftana nitunol og 18 puntos gikan sa 4-of-4 nga shooting sa tres.
Nakuha sa TNT ilang ikaduhang daog sulod sat ulo ka duwa, samtang ang Converge natagak sa 1-1 (win-loss) record. / RSC