Tropang 5G, Ginebra sugdan ilang misyon

Mga duwa karon:
5:15 PM TNT Tropang 5G batok Macau Giant Pandas
7:30 PM Barangay Ginebra Gin Kings batok Phoenix FuelMasters
Sugdan na sa TNT Tropang 5G ug Ginebra Gin Kings ang ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup sa ilang pakigsangka sa managlahi nga kontra karong Dominggo, Hulyo 19, 2026, didto sa Smart Araneta Coliseum.
Ang duha ka teams gikan sa sa ilang kulbahinam nga championship series sa nilabay nga Commissioner’s Cup conference diin nidaog ang Ginebra sa deciding Game 7.
Ang Tropang 5G moparada kang kanhi National Basketball Association (NBA) player ug G-League standout nga si Darius Days nga maoy nisugod para kang Rondae Hollis-Jefferson, kinsa di pa pwede sa pagkakaron.
Kontrahon sa Tropang 5G ang Macau Giant Pandas sa first game alas 5:15 sa hapon.
Ang fan-favorite Gin Kings sa ilang habig moparada gihapon sa ilang sinaligan nga player ug four-time Best Import winner Justin Brownlee.
Magtigi ang Gin Kings ug Phoenix Fuel Masters sa main game alas 7:30 sa gabie. / RSC