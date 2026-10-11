Tropang 5G giusban ang Beermen

Nakasiguro na ang defending champion TNT Tropang 5G og luna sa quarterfinals sa ilang paglangkat sa ikaunom nga daog sa nagpadayon nga Governor’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Gitumba sa Tropang 5G ang pwersa sa San Miguel Beermen, 116-98, niadtong Sabado sa gabie, Oktubre 10, 2026, didto sa Ynares Center-Antipolo City.
Ang maong kadaogan nipasaka sa rekord sa TNT ngadto sa 6-4 (win-loss) nga maoy ikatulo sa Group A.
Mao kini ang ikaduhang daog sa TNT kontra Beermen sa elimination round, ilang gipilde ang nahuwi sa iskor nga 93-89 sa first round niadtong Agusto.
Kuyog sa TNT sa maong grupo nga nakasiguro na og luna sa quarterfinals mao ang NLEX Road Warriors (8-2) ug ang Beermen (7-3).
Gigamit sa TNT ang 33-18 run sa third quarter nga maoy nakapabungog sa Beermen.
"We came into the game with an attitude that we have to outwork San Miguel Beer. If we just match their effort, we can't win. The only way we could give ourselves a chance is to outhustle them," matod pa ni TNT head coach Chot Reyes.
Si RR Pogoy mao ang nahimong Best Player of the Game 21 puntos nga adunay 5-of-9 shooting sa tres, samtang ang import nga si Nick Hornsby nipauwan og 23 puntos, unom ka rebounds, upat ka assists ug tulo ka steals.
Nidugang si Calvin Oftana og 18 puntos, niamot si Rey Nambatac og 15, nitunol si Jayson Castro og 13, nipuno si Jordan Heading og 12 ug si Henry Galinato nihatag og 10 para sa TNT.
Ang San Miguel gipangulohan ni CJ Perez sa iyang 21 puntos, si George King nihatag og 20, si Marcio Lassiter adunay 16, ug ang bigman nga si June Mar Fajardo nitali og double-double nga 14 puntos and 18 rebounds. / RSC