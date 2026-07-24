Tropang 5G kontra Dyip

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok Titan Ultra
7:30 pm- TNT batok Terrafirma
Mobangon og suway gikan sa dako ug surpresang kapildihan ang defending champion TNT Tropang 5G sa ilang pagpakigbatok sa Terrafirma Dyip sa main game karong Sabado sa gabii, Hulyo 25, 2026, sa Group A nga sangka sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Tropang 5G nga padayong mokombati nga wala ang ilang mga pambatong sila si Calvin Oftana, Poy Erram, Brandon Ganuelas-Rosser, ug Jayson Castro (pulos adunay angol), gikan sa dakong kapildihan batok sa Titan Ultra Giant Risers, 87-103, nga nagpahagsa sa ilang rekord sa 1-1.
Tataw nga naglisod pa pagpangita og paagi ang Tropang 5G sa pagtapak sa dakong haw-ang sa ilang puwersa kay bisan sa premiro nilang duwa, niagi pa og grabeng pagpanghudlat una nila napayukbo ang wala pa’y daog nga guest team Macau Giant Pandas, 106-103.
Kon kompleto lang og puwersa ang Tropang 5G, dili ikalimod nga makonsiderar silang inilog batok sa Dyip nga usa sa teams nga naa sa ubos nga bahin sa ilang grupo.
Apan sa kasamtangang sitwasyon, dili ikalimod nga makonsiderar nga inilog og gamay ning sangkaa ang Dyip nga nasubhan og dakong kadaugan batok sa nagmakmak sa Tropang 5G nga mao ang Giant Risers, 113-100.
Napilde man tuod ang Dyip sa nagsunod nilang tulo ka duwa batok sa top three sa ilang grupo nga mao ang NLEX Road Warriors, Converge FiberXers, ug San Miguel Beermen apan pulos gagmay ra ang ligas niini.
Nagpasabot kini nga aduna gyud sila’y ikasukol batok sa lig-ong mga puwersa.
Sa premirong duwa, ang Giant Risers makigbatok sa Giant Pandas nga wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa.
Ang dakong kadaugan sa Giant Risers batok sa Tropang 5G nga maoy ilang labing una sulod sa upat ka duwa, seguradong maghatag kanila og dugang kadasig sa pagpadayon sa ilang kampanya.
“Napakahirap nu’ng three straight losses. How you motivate the players, how you motivate the team. But… I told them just to enjoy the game, don’t think about winning right away,” matod ni Giant Risers coach Rensy Bajar kabahin sa ilang dagkong kapildihan batok sa Dyip, FiberXers, ug Road Warriors. / ESL