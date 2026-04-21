Tropang 5G makigbatok sa Fiberxers

5:15 pm- SMB batok
Blackwater
7:30 pm- TNT batok
Converge
Pahayagon og suway sa defending champion TNT Tropang 5G ang ilang purohan sa sikit nga inilugay og puwesto sa Top 4 sa ilang pagpakigbatok sa Converge FiberXers sa main game karong Miyerkules sa gabii, Abril 22, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Tropang 5G, nga adunay 5-2 nga rekord, kasamtangang natanggong sa triple-tie sa ikatulong puwesto kauban ang Meralco Bolts ug Brgy. Ginebra Gin Kings.
Kinahanglang modaog ang Tropang 5G ning sangkaa aron makalugnot og gamay sa sikit nga inilugay og luna sa Top 4, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo inig sugod sa quarter-finals.
Kon mapilde ang Tropang 5G, hayan malubog ang ilang kahigayunan nga makasakay sa Top 4, butang nga dili nila gustong mahitabo.
Sa ilang bahin, ang FiberXers kasamtangang nagbitay sa ilawom nga bahin dala ang 2-5 nga rekord.
Kuli na man tuod nga makasulod pa sila sa Top 4 apan buhi pa kaayo ang ilang paglaum nga makaabante sa quarter-finals apan kinahanglang makadugang sila og kadaugan sugod ning sangkaa.
Sa premirong duwa, makigbatok ang San Miguel Beermen sa Blackwater Bossing.
Ang Beermen, nga adunay 3-4 nga rekord, usa sa teams nga aduna pa’y hayaghayag nga makasulod sa Top 4 apan kon mapilde sila ning sangkaa, hayan motiurok og lawom ang ilang purohan.
Sa ilang bahin, ang Bossing usa sa mga kandidato sa mga taktakunon dala ang 1-6 nga rekord.
Hinuon, dili pa hingpit nga sirado ang pultahan aron makasulod pa quarter-finals ang Bossing hilabi na kon modaog sila ning sangkaa.
Apan kon mapilde ang Bossing, hayan maglisod na gyud sila sa pagbangon hilabi na kay aduna pa’y laing tulo ka lig-ong mga puwersa ang nag-atang kanila sa ilang agianan. / ESL