Tropang 5G misikit na sa finals

Nag-ung-ong na sa ganghaan sa finals ang TNT Tropang 5G human nila gipangmakmak ang Meralco Bolts, 102-83, sa Game 4 nga maoy nakahatag kanila og 3-1 nga bintaha sa ilang best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa main game niadtong Dominggo, Enero 11, 2026, sa Mall of Asia Arena.
Nahimo kini sa Tropang 5G bisan nakasinati og hamstring injury ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Roger Pogoy sa sayong bahin ug wala na nakabalik pagduwa.
Sa pagpadaplin ni Pogoy, nagbangis si Poy Erram ug gipangulohan niya ang kadaugan pinaagi sa iyang 27 puntos.
Sa premirong duwa, gipanghubog sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang San Miguel Beermen, 105-91, sa Game 4 nga maoy nakatabla sa ilang kaugalingong series.
Ning sangkaa, nikulit og kasaysayan si Ginebra guard Scottie Thompson sa iyang pagmugna og career-high 35 puntos, 11 rebounds, ug 11 assists tieple-double.
Si Thompson mao ang labing unang magduduwa gikan niadtong sayong bahin sa dekada 90 nga nakahimo og triple-double nga giapilan og 30 puntos o labaw pa. / ESL