Tropang 5G naa'y bag-o nga import vs. Beermen

Mga duwa karon:
5:15 pm- Converge
batok NLEX
7:30 pm- San Miguel batok TNT
Moparada og bag-ong import ang defending champion TNT Tropang 5G sa ilang pagpakigbatok sa San Miguel Beermen sa gikahinamang main game karong Sabado sa gabii, Agusto 1, 2026, sa Group A sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Ang Tropang 5G nakadesisyon nga kuhaon pagbalik si Rahlir Hollis-Jefferson aron ipuli sa orihinal apan dili impresibong import nga si Darius Days.
Si Rahlir maguwang sa resident import sa Tropang 5G nga si Rondae Hollis-Jefferson kinsa padayon pang nagpaalim sa Achilles injury.
Sa kasamtangang 2-2 nga rekord sa Tropang 5G, si Days igo lang nag-average og 16 puntos ug 4.5 rebounds nga kuwang kaayo hilabi na nga ningkombati ang Tropang 5G nga wala ang upat sa ilang mga pambato nga sila si Calvin Oftana, Brandon Ganuelas-Rosser, Poy Erram, ug Jayson Castro.
"Darius is not the Darius Days that we had two years ago. He’s completely overweight, out of shape and I think it shows in his game and it affects the play of our locals," matod ni TNT head coach Chot Reyes nga napatik sa www.pba.ph.
Si Rahlir nakaduwa na sa Tropang 5G niadtong 2023-24 Commissioner’s Cup diin siya maoy nipuli sa iyang igsuon, kinsa naangol sab niadtong higayona.
Sa iyang pagbalik og duwa sa Tropang 5G, sugaton si Rahlir og bug-at nga obligasyon sa pag-agak sa Tropang 5G batok sa lig-ong puwersa sa Beermen nga gikan sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan nga nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 4-1.
Sa premirong duwa, laing kulbahinam nga engkuwentro ang gilaumang masaksihan gumikan kay mag-abot ang Group A leader NLEX Road Warriors ug ang nagkakuyaw nga Converge FiberXers.
Ang Road Warriors ningsulbong sa liderato dala ang 4-0 nga rekord ubos sa paggiya sa bag-o nilang coach nga si Jimmy Alapag.
Sa upat nga nag-unang mga kontra sa Road Warriors, usa lang ang wala nalubong.
Batok sa FiberXers nga gikan sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan nga nagpasaka sa ilang record ngadto sa 4-1, ang Road Warriors gilaumang makasugat og malisod nga kombati. / ESL