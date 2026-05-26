Tropang 5G naay bag-ong import

Mga duwa karon:
5:15 pm- Ginebra batok Rain or Shine
7:30 pm- TNT batok Meralco
Adunay bag-ong import ang TNT Tropang 5G sa ilang pagpakigsangka og balik sa Meralco Bolts sa main game karong Miyerkules sa gabii, Mayo 27, 2026, sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup semi-finals series sa Smart Araneta Coliseum.
Gitumbok mao ang kanhi import sa San Miguel Beermen nga si Chris McCullough kinsa maoy gipuli sa Tropang 5G sa ilang orihinal ug impresibong apan naangol (Achilles) nga import nga si 7’3” Bol Bol.
Nasinati ni Bol ang iyang angol sa ulahing bahin sa 1st quarter atol sa kapildihan sa Tropang 5G sa Game, 76-87.
Tungod niini, naahat ang Tropang 5G nga moduwa sa Game 3 nga wala’y import apan sa wala damha, gipakaging nila ang Bolts, 77-75, sa Game 3, nga nakahatag kanila og 2-1 nga bintaha sa best-of-seven series.
Apan nasayod ang Tropang 5G nga lisod silang makalahutay sa pagpakigbatok sa Bolts kon pabilin silang wala’y import.
Naatol sa pagpangita og ikapuli ni Bol, naatol nga maoy paghuman sa obligasyon ni McCullough sa Taiwan Professional Basketball League.
Wala magmakuli si McCullough sa pagdawat sa tanyag sa Tropang 5G hilabi na kay suod niyang higala ang resident import sa team nga si Rondae Hollis-Jefferson kinsa maoy naghatag sa Tropang 5G nga kuhaon si McCullough.
Gikan sa Taiwan, nideretso si McCullough sa Pilipinas imbes nga mobalik na unta siya sa Amerika.
“Nag-usap kami and it was quick. And he’s OK with the situation,” matod ni TNT Team Manager Jojo Lastimosa nga napatik sa www.pba.ph.
Si McCullough kinsa kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA), katapusang nagduwa sa PBA niadtong 2019 diin giagak niya ang Beermen sa kampyunato ning maong komperensiya unya ang kontra mao ang Tropang 5G.
Sa premirong duwa, magsangka ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Rain or Shine Elasto Painters sa Game 4 sa kaugalingon nilang semi-finals series.
Ang Gin Kings maoy naglabaw ning laing makapaukyab nga series, 2-1. / ESL