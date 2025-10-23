Tropang 5G solong liderato ang tinguha

Angkunon og suway sa TNT Tropang 5G ang solong liderato sa ilang pagakigsangka sa Titan Ultra Giant Risers sa main game karong Biyernes sa gabii, Oktubre 24, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Ang Tropang 5G kasamtangang natanggong sa four-way tie sa ibabaw nga bahin dala ang 2-1 nga rekord kauban ang Magnolia Chicken
Timplados Hotshots, Converge FiberXers, ug NLEX Road Warriors.
Nagtinguha ang Tropang 5G nga maposte ang labing una nilang sunodsunod nga kadaugan ning maong komperensya.
Sa ilang bahin, ang Giant Risers nga adunay 1-2 nga rekord, kasamtangang natanggong sa five-way tie sa ubos nga bahin.
Nagtinguha ang Giant Risers nga makabangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan.
Sa premirong duwa, magsangka ang Rain or Shine Elasto Painters ug Blackwater Bossing.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, Oktubre 22, gipanglampornas sa FiberXers ang Terrafirma Dyip, 125-108, samtang gipangbuntog sa Road Warriors ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 87-81. / ESL