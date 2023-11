Tropang Giga malaumon sa ilang kampanya

Nasubhan man tu­od og kapildihan ang TNT Tropang Giga batok sa Magnolia Hotshots, 110-102, sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissio­ner’s Cup niadtong Dominggo, Nobiyembre 5, 2023, si TNT coach Jojo Lastimosa adunay nakitang mga po­sitibo kabahin sa ilang puwersa.

Nagkanayon si Lastimosa nga nahatagan gihapon nila og saktong kombati ang Hotshots bisan kuwangan sila og mga haligi.

Ning sangkaa, ang Tropang Giga ningkombati nga wala sila si Mikey Williams, Roger Pogoy, Poy Erram, Justin Chua, rookie big man Henry Galinato, ug Kib Montalbo.

“We didn’t give up (when) we had a lot of chances to fold. The guys kept at it,” matod ni Lastimosa nga napatik sa www.pba.ph.

Tataw nga kuntento si Lastimosa sa gipakita sa nahabilin niyang mga batos batok sa Hotshots, nga nirehistro og perpektong 12-0 nga rekord sa pre-season On Tour.

Sila si Gilas Pilipinas stalwart Cal­vin Oftana ug stand-­in import Quin­­cy Miller lang ang na­­­ka­­banat og ma­ayo alang sa Tropang Gi­ga pinaagi sa pag­kum­­boya og 65 puntos.

Gipangulohan ni Miller ang Tropang Giga pinaagi sa iyang 37 puntos ug 14 ka rebounds samtang nidugang og 28 puntos si Oftana.

“Calvin stepped up, Quincy had a pretty good game,” dugang ni Lastimosa. “Wala si Mikey, wala si Roger. Alam namin na we have to look for those points somewhere else.”

Samtang dili pa makabalik ang ilang ubang mga sinaligan, nagkanayon si Lastimosa nga kinahanglang doblihon sa uban niyang mga magduduwa ang ilang paningkamot ug malaumon siya nga mahitabo kini sa magsunod nilang mga tahas.