Tropang Giga mipahigayon og clinic

Gihatagan og higayon sa pwersa sa TNT Tropang Giga ang mga bata nga nag-edad og 10 ngadto 15 anyos aron tudloan og drills ug skills sa TNT Tropang Giga Basketball Clinic 2024 kagahapon, Sabado, Hulyo 20, 2024, sa Southwestern University Phinma Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.

Mokabat sa 60 ka mga bata ang ningsalmot sa libre nga basketball clinic nga gipangulohan mismo sa pro players ug coaching staff sa Tropang Giga.

Kuyog sa mga players si TNT Tropang Giga head coach Chot Reyes ug ang PBA legend nga si Jojo Lastimosa, kinsa mao ang TNT team manager.

Gibutyag ni Jhayvee Pondevida, senior manager ug head sa PLDT Smart Sports-Operations and Logistics, ang maong basketball clinic lakip sa programa sa kompaniya alang sa pagpalambo sa grassroots basketball.

Ang TNT nagpahigayon og training camp sa Sugbo isip preparasyon sa umaabot nga PBA Governors’ Cup. Nihatag kini og higayon sa mga bata sa adlaw nga Sabado.

“TNT tropang giga is having a camp in Cebu in as preparation for the next conference,” saysay ni Pondevida. “We are lucky that coach Jolas gave us 1 hour of their time to share their techniques and talents to kids ages 10 to 15.”

Sa lahi nga interbyo, gihisgot ni TNT head coach Chot Reyes nga lakip sa inisyatiba sa team ang pagpalambo sa grassroots.

“This is just one part of the entire group initiative to support the grassroots development and that’s all within the whole umbrella of youth, health and physical fitness,” sigon ni Reyes.

Lakip sa players sa TNT sila si Jayson Castro, Roger Pogoy, Brian Heruela, Rey Nambatac ug uban pa.

Kuyog pud sa team ang ilang import nga si Darius Days, nga kanhi player sa Houston Rockets sa NBA. / RSC