Tropical cyclone mosud sa PAR karong weekend

Gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang usa ka tropical cyclone karong weekend, pahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niadtong Lunes, Mayo 4, 2026.
Matod pa ni Pagasa Administrator Nathaniel Servando, ang maong bagyo posibleng mosulod sa PAR sa Mayo 9 o 10, 2026, nga nganlan og “Caloy,” ikatulo’ng bagyo sa nasod karong tuiga.
Gibutyag sa Pagasa base sa alas 8:00 sa buntag nga bulletin, niadtong Mayo 4, adunay nakit-an nga low pressure area (LPA) nga gibana-banang 2,870 kilometro sa silangang bahin sa amihanang-silangang sa Mindanao.
Gibanabana nga mahimo kini ngadto sa usa ka tropical depression sulod sa 48 ka oras.
Bisan pa man, ubos ang posibilidad nga moigo kini sa yuta, apan padayon kining bantayan.
Samtang, adunay laing LPA nga namatikdan sa Pagasa nga anaa sa mga 1,350 kilometro sa silangang bahin sa amihanang-silangang Mindanao, apan way nakita nga hulga nga mamahimong bagyo base sa pag-monitor sulod sa 24 oras. / PNA