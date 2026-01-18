Truck ban ipatuman sa Cebu City, Enero 18

Nimando si Cebu City Mayor Nestor Archival og temporaryong truck ban sa mga dagkong dalan sa dakbayan isip kabahin sa pagdumala sa trapiko ug seguridad sa publiko para sa Sinulog 2026.
Ubos sa Executive Order No. 054, Series of 2026, ang mga truck, trailer, ug delivery van nga adunay gibug-aton nga molapas sa 6,500 kilograms gidid-an sa pag-agi sa mga giilang rota sa Dominggo, Enero 18, 2026, sugod sa alas-12:01 sa tungang gabii hangtod sa alas-9:00 sa gabii.
Ang maong kamanduan, nagtumong sa pagpanalipod sa kaluwasan sa publiko ug sa mga nanglakaw, paglikay sa grabeng kahuot sa trapiko, ug pagsiguro sa paspas nga paglihok sa mga sakyanan sa emerhensya ug mga kinahanglanon panahon sa kasaulogan sa Sinulog.
Ang mga rota nga apil sa restriction mao ang:
• Gikan sa Cebu South Coastal Road (CSCR) paingon sa Sergio Osmeña Avenue, Mandaue City; ug
• Gikan sa Bulacao agi sa N. Bacalso Avenue hangtod sa M.J. Cuenco Avenue sa Barangay Mabolo, Cebu City.
Ang pagpagawas sa maong mando subay sa rekomendasyon sa Cebu City Traffic Management Coordination (TMC) Board.
Sa ilang ikaduhang regular nga miting niadtong Enero 9, 2026, nagkahiusa ang board sa pag-awhag sa mayor nga ipatuman ang temporaryong truck ban tungod sa gipaabot nga dagsang sa mga sakyanan ug bagang duot sa mga tawo atol sa mga kalihukan sa Sinulog.
Gikutlo ni Mayor Archival ang police power sa dakbayan ug ang General Welfare Clause, sa pag-ingon nga ang Sinulog Festival tradisyonal nga moresulta sa talagsaon nga gidaghanon sa trapiko ug taas nga risgo sa kahuot, pagkalangan sa emergency response, ug mga aksidente sa dalan.
Ang mga exemption o dili apil sa ban ubos sa City Ordinance No. 1430 magpabilin.
Ang mga sakyanan nga naghatod og mga daling madaot nga mga butang (perishable goods) sama sa presko nga pagkaon, produkto sa umahan, isda, ug karne, mahimong hatagan og temporaryong exemption para sa Sinulog 2026, basta ang mga drayber nagdala og balido nga delivery permit, invoice, o mga dokumento nga klarong nagpakita sa ilang karga.
Ang mga sakyanan nga exempted kinahanglan mopakita og pruweba sa awtorisasyon kon pangayuon sa mga traffic authority ug motuman sa tanang legal nga direksyon sa trapiko.
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO) ang mangulo sa pagpatuman sa maong mando uban sa koordinasyon sa Philippine National Police (PNP) ug sa mga hingtungdan nga opisyal sa barangay.
Gimanduan usab ang CCTO ug ang City Public Information Office sa pagsiguro nga mapahibalo ang tanan bahin niini ug pagbutang og mga signage o timaan sa mga rota nga apektado sa dili pa ang implementasyon. Ang mga makalapas silotan suma sa ordinansa sa dakbayan mahitungod sa trapiko sa mga truck. / CAV