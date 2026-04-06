Truck ban posibleng ipalibkas ni Archival

Uyon si Cebu City Mayor Nestor Archival sa sugyot nga temporaryong tangtangon ang truck ban human sa hangyo sa mga kompanya sa logistics.
Kini nga lakang tumong pagseguro sa padayon nga suplay sa mga batakang palitunon taliwala sa nagpadayong krisis sa Middle East.
Matod ni Archival, ang maong sugyot gitumong aron malikayan ang pagkabara sa supply chain, apan iyang gipasabot nga ipaubos pa kini sa pagtuon sa Traffic Management Council (TMC) sa dili pa madesisyunan.
Gihisgutan ang maong isyu atol sa Cebu Logistics and Supply Chain Convergence Meeting niadtong Marso 31, 2026, nga gipangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro uban sa koordinasyon sa nasudnong mga ahensiya ug sa Cebu Chamber of Commerce and Industry.
Si Cebu City Councilor Winston Pepito, ang nangulo sa Transportation Committee sa konseho, niingon nga iyang iduso ang maong sugyot ngadto sa konseho ug makig-alayon sa TMC alang sa konsultasyon.
Sumala ni Pepito, ang hangyo sa paglibkas sa truck ban naggikan sa logistics operators nga gustong malikayan ang kalangay sa pagbiyahe sa mga batakang panginahanglan ug aron maminusan ang gasto sa operasyon.
Gipatin-aw niya nga kon magpabilin ang ban, ang mga truck nga moabot sa dunggoanan mapugos sa pagpundo ug pagpaabot una madiskarga o mabiyahe ang mga produkto.
Mahimong manginahanglan pa kini og dugang nga mga drayber ug dugang gasto sa panahon nga ang mga kompanya nagdaginot na.
Matod sa konsehal, ang truck ban karon gipatuman lang panahon sa peak hours.
Apan kon tangtangon kini, bisan temporaryo lang, maghatag kini og mas dakong lugway ug mas paspas nga paghatod sa mga kargamento.
Dugang ni Pepito, gilauman nga gamay ra ang epekto niini sa trapiko tungod kay niminos na ang gidaghanon sa mga sakyanan karon tungod sa panahon sa bakasyon.
Gikatakdang hisgutan sa TMC ang maong isyu sa ilang tigom sa Biyernes, ilabi na kon makita nga dinalian ang sitwasyon. / CAV