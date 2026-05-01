Truck ban sa Sugbo himuong uniporme

Gikatakdang moluwat og executive order si Gov. Pamela Baricuatro aron himuong uniporme ang oras sa truck ban sa tibuok Lalawigan sa Sugbo.
Kini aron malikayan ang giingon sa mga lider sa negosyo nga “logistical chokehold” o ang pagkabara sa dagan sa mga kargamento.
Matod ni Baricuatro, ang maong mando magtukod og parehas nga eskedyul sa truck ban sa mga local government units (LGUs) ubos sa probinsiya. Giawhag sab niya ang “tri-cities” sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu nga mosagop niining hiniusang sistema.
Ang maong lakang resulta sa gihimong panagtagbo sa Kapitolyo niadtong Huwebes, Abril 30, nga gitambungan sa mga traffic manager gikan sa Dakbayan sa Danao hangtod sa Carcar, uban ang mga lokal nga opisyal ug mga representante sa logistics sector.
Sa maong tigom, nipahimangno ang mga lider sa negosyo nga ang taas nga presyo sa lana ug ang nagkalainlaing lagda sa truck ban sa Metro Cebu nakabalda sa biyahe sa mga produkto.
“The current uncoordinated bans across cities threaten supply chains, raise inflation, and hurt Cebu’s competitiveness as an investment hub,” matod ni Mark Anthony Ynoc, ang kanhi presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry.
Dugang ni Ynoc, ang dili managsama nga regulasyon makaalkansi sa mga negosyo og binilyon ka pesos, hinungdan nga ang uban napugos sa pagpaminos og mga trabahante o pagpakundod sa mga operasyon sa ilang mga sakyanan.
Gipasabot niya nga tungod sa managlahing eskedyul sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Talisay City, ug Consolacion, ang mga trak mapugos sa paghunong og unom hangtod napulo ka oras matag adlaw sa higayon nga motabok na sa utlanan sa matag dakbayan.
Kini nga mga kalangan moresulta sa pagkalangan sa mga delivery, mas taas nga konsumo sa lana, mga multa, ug daling pagkaguba sa mga sakyanan.
Nakapasamot sab kini sa trapiko tungod kay ang mga kompanya mapugos sa pagpadagan og mas daghang trak aron makaapas sa panginahanglan.
“Fragmented truck bans are no longer sustainable. A unified lifting of the truck ban, followed by smart, coordinated policies, will lower the cost of goods, protect jobs, and most of all, keep Cebu as the economic engine of the Visayas,” matod ni Ynoc.
Gibutyag ni Baricuatro nga nagtrabaho na ang probinsiya sa pag-harmonize sa oras sa ban, mga multa, ug mga exemption aron masulbad ang mga barado nga dagan sa logistics.
Nitambong sab sa maong miting silang City of Naga Mayor Valdemar Chiong ug First District Board Member Neneth Reluya. / CDF