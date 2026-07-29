Truck boy naatrasan sa mixer

Sa kabalaka nga molahos sa bakilid ang mixer truck nga puno sa semento sa dihang kalit nga napawong ang makina ug wala na makontrolar sa drayber, ang truck helper nilayat ug naatrasan sa maong sakyanan hinungdan sa iyang kamatayon.
Ang maong aksidente nahitabo niadtong alas 12:30 sa udto, Martes, Hulyo 28, 2026, sa Barangay Cambigong, Lungsod sa Samboan.
Giila ang namatay nga si Reymund Lanticse, 53, truck helper sa Quirante Construction Corporation nga taga Sityo Dubdub, Barangay Bogo, Lungsod sa Argao.
Samtang kasong Reckless Imprudence Resulting to Homicide and Damage to Property ang atubangon sa drayber sa mixer truck nga si Jeffrey Cadungog Famulagan, 39, trabahante sa Quirante Construction Corporation, kinsa kasamtangan nga gi-hold sa Samboan Police Station.
Si Police Master Sgt. Jerrom Sobreviga, imbestigador sa Samboan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga ang truck boy nga si Lanticse giingo’ng nahadlok ug naratol dihang napawong ang makina sa mixer.
Asoy sa drayber nga puno sa semento ang mixer nga nagtungas niadtong tungora nga naggikan sa Lungsod sa Argao paingon sa Brgy. Canyorong, Samboan alang sa nagpadayon nga road cementing project sa maong lugar.
"Pagkapawong sa makina miatras ang mixer, gisultihan niya (ang truckboy) ‘ayaw paggawas’, pero nahadlok nga mahagbong sa bakilid (ang mixer nga niatras) miambak ang biktima ug nalatayan sa ligid," saysay ni PMSG Sobreviga.
Wa molahos sa bakilid ang mixer sa dihang nasangit sa punoan sa lubi.
Gidala sa Rural Health Unit (RHU), Samboan ang biktima apan gideklarar siya ni Dr. Ian Jose C. Preta nga dead on arrival.
Karong adlawa, Huwebes, gikatakda nga pasakaan og kaso ang drayber human nireklamo ang pamilya sa biktima. / GPL, dugang taho gikan ni ABC