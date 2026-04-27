Superbalita Cebu

Truck driver ug pahinante, sikop sa buy-bust sa Liloan

Liloan, Cebu.Illustration by Yans Baroy
Published on

Usa ka truck driver uban sa iyang truck boy ang naposasan atol sa buy-bust nga gipahigayon sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa Liloan Police Station alas 8:35 sa gabii, April 24, 2026, sa Purok Sandayong 1, Barangay San Roque, Lungsod sa Liloan.

Ang duha ka dinakpan giila nga silang Geralden Gesta Jumao-as, 36, ulitawo, truck driver nga taga Barangay Don Pedro, Bogo City; ug Robin

Tapang Cañete, 54, truck boy nga taga Purok Papaya, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan.

Gipalitan sila og usa ka pakete sa shabu nga balig P500 sa police poseur-buyer dihang naposasan.

Gawas sa usa ka pakete, nakuhaan pa sila og laing 5 ka putos sa shabu.

Nasayran sa kapulisan nga ang mga suspek maka-dispose og 2 hangtod 4 ka gramos nga shabu matag semana. / GPL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph