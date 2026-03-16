Truck midaro sa tindahan sa Toledo City, 1 patay

Usa ka kinabuhi ang nakalas human usa ka Isuzu Forward nga nagkarga og mga piso sa manok ang midaro sa usa ka tindahan ug duha ka motorsiklo ug trisikad nga nag-parking daplin sa national highway sa Barangay Dumlog, siyudad sa Toledo alas 7:50 sa gabii, Dominggo, Marso 15, 2026.
Ang nakalas giila nga si Carlos Navarro Jr., 45, taga Sityo Ipil-Ipil sa nahisgutang barangay, kinsa nipalit lang unta og pan sa bakery.
Sa imbestigasyon sa Toledo City Police Station, nga ang nalambigit nga truck nga dunay plate number JAU 8931 nga gimaneho ni Christian Moncada Maglasang, 37, taga Barangay Tubigagmanok, lungsod sa Asturias, nagkarga og mga piso gikan sa lungsod sa Boljoon paingon sa Barangay Dumlog.
Matud pa nga nilihay si Maglasang sa iyang gisundan nga tricycle nga nihunong og kalit.
Gisuwayan ni Maglasang og sikad ang brake apan giingon nga wala kini mopaak nga tungod ani iyang gikabig ang manobela paingon sa tuo apan nilahos hinuon kini sa bakery, diin nagpalit si Navarro og pan.
Gidali pagdala si Navarro sa tambalanan sa dakbayan sa Toledo apan gideklara kini nga dead on arrival sa doctor.
Gibutyag sa mga saksi nga kusog ang dagan sa Isuzu forward ug misikit kini sa tricycle.
Tungod sa maong insidente, gikustodiya sa Toledo City Police Station ang driver sa truck ug giandam ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Properties batok kaniya. /AYB