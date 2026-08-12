Truck nawad-a'g brake, 4 naangol

Upat ka indibidwal ang naangol human nawad-an og brake ang usa ka Isuzu Forward Dropside truck ug nidaro sa usa ka motorsiklo sa Sityo Tambis, Barangay Poog, Toledo City mga alas 9:00 sa buntag, Miyerkules, Agusto 12, 2026.
Nagbiyahe gikan sa Naga City paingon sa Asturias ang truck nga gimaneho ni Bienvenido Amarante, 67, uban sa iyang duha ka pasahero nga sila si Sandy Mahinay, 30, ug Alex Macalinao, 20, aron mag-deliver og feeds.
Sumala sa kapulisan, pag-abot sa maong dapit, giingong nawad-an og brake si Amarante hinungdan nga wala na niya makontrolar ang sakyanan.
Nabangga ang truck sa semento nga gate sa Poog Catholic Church ug nadaro sab ang kasugat nga motorsiklo nga gimaneho ni Glydon Sabroso, 29.
Dali nga nakaambak si Sabroso gikan sa iyang motorsiklo hinungdan nga minor injury ra ang iyang naangkon.
Nasayran nga wala siya nagsul-ob og helmet ug walay napakita nga driver’s license, OR, ug CR.
Samtang, si Amarante ug ang iyang duha ka kauban gidala sa Toledo City General Hospital alang sa pagpatambal. Naka-hospital arrest karon ang drayber sa truck ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Physical Injuries and Damage to Property. / JDG