Trump fan sa Knicks, motan-aw sa NBA Finals

Gianunsiyo sa National Basketball Asssociation (NBA) nga motan-aw sa Finals batok New York Knicks ug San Antonio Spurs ang US President nga si Donald Trump sa pagtabok sa series sa Madison Square Garden sa New York.
Sigon sa taho nga motan-aw si Trump sa Game 3 karong Lunes (Martes, PH time) o di kaha sa Game 4 on Miyerkules (Huwebes, PH time).
Pero matod pa niya nga adunay posibilidad nga makatan-aw siya sa duha ka duwa.
Matod ni NBA Commissioner Adam Silver nga sa wa pa nahimong politiko si Trump kay Knicks fan na kini.
Gani nitan-aw pa kini sa drafts kaniadto nga ipahigayon pa sa maong arena. / RSC