Trump gi-boo sa iyang pagtan-aw sa NBA Finals

Gi-boo si US President Donald Trump atol sa iyang personal nga pagtan-aw sa Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Finals tali sa host New York Knicks ug San Antonio Spurs kagahapon, Martes, Hunyo 9, 2026 (PH time), sa bantugang Madison Square Garden.
Nilanog ang pag-boo sa mga tumatan-aw dihang gipakita si Trump sa onscreen sulod sa MSG nga nagtan-aw sa iyang executive suite atol sa pagtukar sa US national anthem.
Wala nakauyon ang fans nga personal nga nitan-aw sa duwa si Trump gumikan kay mao kini ang hinungdan nga grabe kaayo kahugot ang seguridad ug nakakanselar sab sa naandan nga watch party gawas sa venue sa dagkong mga duwa nga sama niini.
"The message is simple: celebrate the Knicks, but avoid the MSG area tonight if you do not have tickets for the game," pagtino ni New York Poilce Department (NYPD) Commissioner Jessica Tisch.
Nagpanikad na unta ang mga taga New York gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga naka-host an Knicks og duwa sa NBA Finals gikan niadtong 1999.
"During one of the best moments NYC has enjoyed in decades, (Trump) makes it all about himself. Trump should LEAVE US ALONE! He's not wanted here," mensahe ni Senate Minority Leader Chuck Schumer sa X (kanhi Twitter). / Gikan sa wires