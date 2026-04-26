Trump luwas human sa insidente sa pagpamusil

Usa ka suspek ang anaa na sa kustodiya sa mga awtoridad human sa usa ka pagpamusil ug paglapas sa seguridad sa White House Correspondents’ Dinner niadtong Sabado sa gabii (Dominggo sa buntag sa Pilipinas, Abril 26, 2026) nga nakapugos sa dinaliang pagbakwit ni Presidente Donald Trump ug First Lady Melania Trump.
Ang insidente nahitabo dihang ang usa ka indibidwal, nga gihulagway sa Presidente isip usa ka “ would-be assassin”, misuway sa pagsulod sa usa ka security checkpoint sa maong media gala sa Washington.
Matod sa mga awtoridad, ang suspek armado og daghang armas, lakip na ang usa ka shotgun.
Atol sa maong engkwentro, ang suspek nipusil sa usa ka Secret Service agent, diin naigo ang opisyal sa bahin nga adunay proteksyon. Walay daut nga nahitabo sa maong agent tungod sa iyang bulletproof vest.
“The Secret Service and law enforcement acted quickly and bravely. The response was fantastic,” matod ni Trump sa press briefing sa White House pagkahuman sa insidente.
Nagsugod ang kagubot sa dihang adunay pipila ka kusog nga buto nga nadunggan sulod sa hotel, bisan tuod ang pagpamusil wala mahitabo sa mismo nga dapit sa dining room.
Ang maong kasaba nakapaalarma sa mga bisita ug nakapaaghat sa mga security detail sa pag-eskort dayon sa presidente ug sa first lady ngadto sa luwas nga dapit.
Ang tanan nga uban pang mga opisyal sa gobiyerno ug mga miyembro sa Cabinet nga nanambong gikumpirmang luwas.
Si Trump nipaambit og mga hulagway sa gidudahang gunman ug nihatag og mga detalye mahitungod sa komprontasyon, ug iyang gipahibalo nga ang suspek nadakpan na.
“This was a very dangerous situation,” matod ni Trump.
Ang mga opisyal sa balaod nagpadayon sa pag-imbestigar sa motibo sa suspek ug sa gidak-on sa paglapas sa seguridad.
Bisan tuod ang Presidente nagkanayon nga ang desisyon kon ipadayon ba ang kalihokan magdepende sa giya sa mga awtoridad, ang imbestigasyon nagpabiling aktibo hangtod sa lawom nga gabii sa Sabado. / SunStar Cebu