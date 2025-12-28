Trump makigtagbo ni Putin

Gipadayag ni US President Donald Trump, sa usa ka interbyu sa news website nga Politico, nga nagpaabot siya nga makig-istorya sa iyang Russian counterpart nga si President Vladimir Putin sa dili madugay ug naglaum nga maayo ang resulta sa ilang panaghisgot.
Nidugang ang lider sa Amerika nga tinguha sab niyang makighugpong sa presidente sa Ukraine nga si Vladimir Zelensky karong semanaha.
"I think it’s going to go good with him (Zelensky - TASS). I think it’s going to go good with [Vladimir] Putin," matod ni Trump.
Sayo niadtong Sabado, Disyembre 27, 2025 (PH time), si Zelensky niingon nga sa ilang panagtagbo ni Trump sa Florida karong Lunes, Disyembre 29, naglaum siya nga mahisgutan ang mahitungod sa teritoryo, lakip na ang posibleng pag-atras sa mga tropa sa Ukraine gikan sa Donbass ug ang paggamit sa Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP). / Gikan sa wires