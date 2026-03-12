Trump: Military operation sa Iran, ‘gubat’ ug ‘excursion’

Niingon si US President Donald Trump niadtong Miyerkules nga ang operasyon sa militar sa U.S. sa Iran giisip nga usa ka gubat ug usa sab ka mubo nga “excursion” nga naghatag og nagkasumpaki nga mensahe kon kanus-a gyud mahuman ang mga pag-atake.
"You just said it is a little excursion and you said it is a war. So, which one is it?" gipangutana si Trump sa usa sa mga reporter nga kauban niya sa pagbiyahe didto sa estado sa Ohio.
"Well, it's both," siya mitubag. "It's an excursion that will keep us out of a war, and the war is going to be, I mean for them it's a war."
Sa iyang pakigpulong sa House Republicans niadtong Lunes, gihulagway ni Trump ang operasyon militar batok sa Iran isip usa ka “short-term excursion” samtang sa ulahi nagsaad nga “mopadayon nga mas determinado kaysa kaniadto aron makab-ot ang hingpit nga kadaugan.”
Gipangayo sab niya ang “unconditional surrender” o walay kondisyon nga pagpasurender sa Iran.
Bisan pa og niingon si Trump sayo sa Miyerkules nga ang gubat sa U.S.-Israel batok sa Iran mahuman na “sa dili madugay” tungod kay “halos wala na’y nahabilin nga target,” sumala sa report sa Axios.
Apan ang mga opisyal sa U.S. ug Israel niingon nga nangandam sila alang sa labing minos duha pa ka semana nga pag-atake sa Iran, ug wala pay direktiba gikan sa sulod kon kanus-a kini mohunong, sumala sa maong report.
Kapin sa 1,300 ka sibilyan ang nangamatay ug 9,669 ka mga dapit sa mga sibilyan ang naguba sa Iran tungod sa mga pag-atake sa U.S.-Israel sukad niadtong Pebrero 28, matod ni Amir Saeid Iravani, ang embahador sa Iran ug permanenteng representante sa United Nations, niadtong Martes.
DUBAI GIALERTO
Sa laing bahin, ang mga lumolupyo sa Dubai nakadawat og mga mobile alert sayo sa Huwebes nga nagpasidaan sa posibleng hulga sa missile ug nag-awhag kanila sa pagpangita og kapasilungan.
Ang maong alerto nagtambag sa mga residente sa pagbalhin dayon sa usa ka luwas nga dapit sa labing duol nga lig-on nga bilding ug pagpalayo sa mga bintana, pultahan, ug bukas nga mga lugar.
Duha ka kusog nga buto ang nadungog sa pipila ka bahin sa Dubai human gyud gipagawas ang maong alerto. / Xinhua