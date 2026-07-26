Trump mipili ni Jordan kay ni LeBron

Gitawag ni United States President Donald Trump nga racist si LeBron James sa dihang gipangayoan kini og opinyon sa mga tigbalita kabahin sa basketball career sa nauwahi.

Gipangutana sa mga tigbalita si Trump kon kinsa ang “best ever” para niya si LeBron o Michael Jordan human mabalita nga nibalhin sa iyang ikaupat nga team si James.

"Michael Jordan is a guy that's a friend of mine. I play golf with him. He's a really good guy. I think LeBron is -- maybe he's a racist, but maybe he doesn't like Trump. I don't know. I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way,” batbat ni Trump. / RSC