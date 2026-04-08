Trump miuyon sa 2 ka semana nga ceasefire

Pinaagi sa usa ka post sa iyang Truth Social account, nipagawas og anunsyo si US President Donald Trump mahitungod sa negosasyon tali sa Iran nga gipatigbabawan sa Pakistan, pipila lang ka oras sa wala pa mapupos ang deadline nga iyang gihatag sa Iran.
Gipahayag ni Trump nga ang negosasyon sa duha ka nasod, nga gipangulohan ni Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif ug Pakistan's Chief of Army Staff Asim Munir, naghatag og positibong resulta.
Matod ni Trump, gidawat niya ang sugyot sa Pakistan nga naglakip sa paghunong sa mga planong pag-atake karong gabhiona ug ang pag-abli sa Strait of Hormuz.
“I agree to suspend bombing and attacks against Iran for a period of two weeks. This will be a bilateral ceasefire,” matud sa Presidente sa Amerika.
Nangangkon si Trump nga nakab-ot na niya ang iyang mga military objectives sa Iran ug hapit na sila magkasabot alang sa usa ka "long-term" nga kalinaw.
“We received a 10-point proposal from Iran, and we believe it is a viable basis for negotiation,” dugang pa niya.
Gipahinumdoman usab ni Trump nga hapit tanang nangaging bangi tali sa US ug Iran nasulbad pinaagi sa kasabotan.
"This two-week period will allow the agreement to be finalized and completed," sumala pa ni Trump.
Dugang pa ni Trump, usa ka dungog alang kaniya ang pagrepresentar sa mga nasod sa Middle East sa "pagsulbad sa usa ka dugay na nga problema." / PNA / Anadolu