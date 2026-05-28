Trump personal motan-aw sa NBA Finals

Nagplano si US President Donald Trump nga personal nga motan-aw sa usa sa home games sa New York Knicks sa National Basketball Association (NBA) Finals sa Madison Square Garden isip pinasidunggang dinapit sa tag-iya sa Knicks nga si James Dolan.
Nagkanayon si Trump nga giimbitar unta siya ni Dolan nga motan-aw sa Game 5 sa Eastern Conference finals apan wala kini nadayon gumikan kay gihuman sa Knicks ang series sulod lang sa upat ka mga duwa batok sa Cleveland Cavaliers.
“Boy, what a team. I think I’ll be going to one of the games. Yeah, I was invited by numerous people,” matod ni Trump.
Ang Knicks, nga nakasulod pagbalik sa NBA Finals sa labing unang higayon gikan niadtong 1999, naghuwat sa modaog sa Western Conference finals series diin kasamtangang naglabaw ang defending champion Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs, 3-2.
Sa umaabot nga NBA Finals, ang Knicks mo-host sa Game 3 karong Hunyo 9, 2026 (PH time) ug Game 4 karong Hunyo 11.
Si Trump dugay na nga nagpuyo sa New York ug dugay na sab kining higala ni Dolan. / Gikan sa wires