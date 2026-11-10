Trump sugaton og protesta

Ang transport group nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) magpahigayon og usa ka adlaw nga welga atol sa pagbukas sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) 2026 Summit sa Metro Manila karong Nobiyembre 16.
Gipahayag ni Piston President Mody Floranda nga ang ilang protesta gihimo aron kondenahon ang pag-abot ni United States President Donald Trump sa nasod.
“Ang sagot ng mga driver sa darating na araw ng pagkababa ni Trump dito sa ating bansa, sasagasaan siya ng jeep sa pamamagitan ng welga laban sa pagpasok ni Trump dito sa ating bansa,” matod ni Floranda.
“Hindi dapat pumasok ang isang berdugong Presidente, mamamatay tao at magnanakaw na nagsasamantala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba’t ibang mga bansa,” dugang niya.
Niadtong Lunes, Nobiyembre 9, anaa sa 60 ka mga miyembro sa Gabriela Party-list ang nagpahigayon og protesta sa Manila, isip pagsupak sa umaabot nga pagtambong ni Trump sa ika-49 nga Asean Summit gikan sa Nobiyembre 16 hangtod 18, 2026.
Gikondena sab nila ang giplano nga pagtukod sa Pax Silica Hub sa Pilipinas ug nanawagan alang sa pagtapos sa Visiting Forces Agreement tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Ang mga estudyante sa University of the Philippines Manila gikatakda sab nga mogawas sa ilang mga klase karong Biyernes, Nobiyembre 13, isip protesta batok sa pag-abot ni Trump ug sa inisyatibo nga Pax Silica nga gipangulohan sa US. /TPM/SunStar Philippines