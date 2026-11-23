Hilabihan ang kaguol nga gibati karon sa 41 ka mga mamuhiay og baboy ug baka gikan sa lima ka barangay sa Lungsod sa Pinamungajan human sila giingong nabiktima sa pagpangilad diin wala bayri ang ilang gibaligya nga mga hayop nga nikantidad og P4.3 milyunes.
Tungod sa saad sa bayad nga napakyas, nidangop na ang mga biktima sa sibyaanan sa DYHP RMN Cebu aron mapadangat sa kahanginan ang ilang pait nga gidangatan.
Matod sa mga reklamante, mga gagmay ug yanong hog raisers lang sila nga nanimpalad ug naningkamot nga makabawi bisan pa sa kamahal sa presyo sa feeds ug sa kaubos sa palit sa ilang mga hayop, apan nasugamak na hinuon sila sa dakong alkanse.
Ang maong mga magbababoy gikan sa Barangay Sibago, Lamac, Camugaw, Anopog, ug Duangan, niabot sa 229 ka mga buhing baboy ug duha ka baka ang nakuha gikan kanila sukad niadtong Septiyembre 30 hangtod Oktubre 14 ning tuiga.
Gitudlo sa mga biktima nga maoy responsable sila si Rebecca Degamo, taga Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay ug si Eva Ferraris, taga Barangay Linao, Talisay.
Base sa saysay sa mga reklamante, nagsugod ang transaksyon dihang niadto si Degamo sa Pinamungajan aron mangita og suplay sa baboy. Nasugatan niini ang usa ka newspaper vendor kinsa maoy nitultol kaniya ngadto kang Paulino Canoy tungod kay daghan kini og binuhing baboy.
Dihang nasayran sa ubang mga mamuhiay nga adunay mamalitay og baboy sa presyo nga P180 matag kilo (live weight), niapil sab sila sa pamasin nga makaginansiya.
Matod sa reklamo, matag timbang ni Degamo, magbitbit siya og mga tseke isip bayad ug dad-on dayon nila ang baboy.
Apan niadtong Oktubre 12, dihang nananghid si Canoy nga iya nang pailisan ang iyang tseke nga nagkantidad og P336,000, gipugngan siya ni Degamo ug gisaaran nga ilisan lang kini og cash.
Nakadawat tuod si Canoy og P210,000 nga cash, apan gigamit ra sab kini aron ibayad sa nakuha nga mga baka.
Pag-abot sa petsa nga gipailisan na sa ubang mga biktima ang ilang mga gihuptang tseke sa bangko, nakurat na lang sila dihang nasuta nga pulos kini walay sulod o mga bounced checks.
Gawas kang Paulino Canoy (22 ka baboy), lakip sa mga nagrepresentar sa 41 ka mga biktima mao sila si Joshua Mahusay (68 ka baboy), Ponciano Tubil (39 ka baboy), Renalyn Canoy (36 ka ulo), Aime Hernane (26 ka baboy ug 1 ka baka), Maria Lowella Manabat (22 ka baboy), Charina Genon (22 ka baboy), Elvira Megallen (17 ka baboy), Cherryl Obnimaga (10 ka baboy), Jonny Baritos (3 ka baboy), ug Eugenia Papellero (1 ka baka). Wala pa kini labot sa uban.
Sige na lang og pasalig si Degamo matag tawagan sa mga biktima hinungdan nga giduso kini ngadto sa barangay apan wala mahusay. Niadto sab ang mga reklamante sa balay ni Ferraris sa Talisay diin subli na sab silang gisaaran.
Nagpadala na og demand letter ang kampo sa mga biktima. Subay sa labing uwahing panagsabot, nisaad sila si Rebecca Degamo ug Eva Ferraris nga ilang bayran ang tibuok kantidad karong umaabot Disyembre 1, 2026.
Naglaom karon ang mga magbababoy sa Pinamungajan nga tumanon sa duha ang ilang saad sa maong petsa. / ANV