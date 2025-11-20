Tubag sa 27 ka kontraktors nga ‘mihatag’ og campaign money gipaabot sa Comelec

Niingon ang Commission on Elections (Comelec) niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025, nga ilang gipaabot nga ang tanang 27 ka kontraktor sa gobiyerno nga giingon’g nihatag og mga donasyon sa kampanya atol sa eleksiyon niadtong Mayo 2022 mosumiter sa ilang katin-awan karong Biyernes, Nobiyembre 21.
Sa usa ka interbyu, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga kini tungod kay sa Biyernes mao ang deadline nga gihatag kanila aron sa pagtubag sa mga show cause orders (SCOs) nga giisyu sa Comelec.
“We expect that by the 21st of November, they will flock here and we will accept their explanations,” matod ni Garcia.
Nasayran nga 27 ka kontraktor sa gobiyerno ang giingong nihatag og amot ngadto sa nasudnon ug lokal nga mga kandidato sa miaging eleksiyon sa 2022.
Ang 27 ka kontraktor sa gobiyerno mao ang Yunakim Construction, AIP Construction, Centerways Construction and Development Inc., 11-16 Construction, Prismodial Construction and Development Corp., Makiling Construction Ventures Corp., Viking Construction and Supplies, DN’D Construction and Development, Octagon Concrete Solutions Inc., Jozen Builders and Construction Supply Corp., Aqualine Construction Corp., R8 Asphalt Plant and Construction Inc., EZJONES Construction Inc., JELM Construction, MWJ Construction, XDR Construction and Supply, Viguz Construction Corp., Everbuilt Construction, GOC Builders, PAFJ Construction and Supply Inc., AL Salazar Construction Inc., EF Chua Construction Inc., JWU Construction and Supply, DG Chico Trading and Construction, Gateway 21-25 Construction Corp., Tagum Builders Contractors Corp., ug GP&H Construction Inc.
Mahitungod sa mga kandidato nga nakadawat sa ilang mga donasyon sa kampanya, ang hepe sa eleksiyon niingon nga gipaabot nila nga iisyu ang ilang mga SCO sa sunod semana.
Si Garcia niingon nga mangayo sab sila og eksplanasyon sa mga kandidato sa sunod semana.
“By next week, we will be able to issue the show cause orders to the candidates, who were given campaign donations by the 27 government contractors,” asoy ni Garcia.
Gipadayag kaniadto nga kinatibuk-an nga 21 ka kandidato ang nakadawat og mga donasyon sa kampanya gikan sa 27 ka kontraktor sa gobiyerno atol sa eleksiyon sa 2022.
Kini naglakip sa unom alang sa mga senador, lima ka organisasyon sa party-list, upat alang sa mga kongresista, tulo alang sa gobernador, duha alang sa bise gobernador, ug usa alang sa councilor. / Anton Banal / SunStar Philippines