Tubag sa VSMMC sa mga watcher nga nangatulog gawas sa ospital

Human sa mga nag-viral nga post sa social media nga nagpakita sa pipila ka mga tigbantay sa mga pasyente sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) nga nangatulog sa sidewalk sa gawas sa maong tambalanan nga gihanigan ra og karton, ang ospital niingon sa usa ka opisyal nga pamahayag niadtong Huwebes, Oktubre 8, 2026, nga kini gumikan sa ilang pagpatuman sa one-watcher-per-patient policy samtang giila ang mga kalisod nga giatubang sa mga pamilya nga walay kapuy-an atol sa pagpaospital.
Ang VSMMC niingon nga nakigtambayayong kini kaniadto sa mga partner local government aron paghatag og
temporaryo nga akomodasyon ug transportasyon alang sa mga watcher, apan ang kasabutan gihunong tungod sa pagkunhod sa paggamit sa pasilidad.
Ang ospital niingon sab nga aduna silay gitukod nga bag-ong bilding diin ang ground-floor area igahin alang sa mga watcher sa pasyente ug mga kauban sa mga pasyente sa Emergency Room.
“While this facility is a significant step toward addressing the needs of patient watchers and companions, VSMMC recognizes that the available space may not, by itself, be sufficient to accommodate the needs of all patients and their families,” matod sa VSMMC. / CDF