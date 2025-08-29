Tubid bag-ong head coach sa Terrafirma

Ang kanhi player nga si Ronald Tubid maoy gitudlo nga mogiya sa Terrafirma isip head coach sa umaabot nga 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).
Gikumpirmar kini sa team governor nga si Bobby Rosales niadtong Biyernes. Si Tubid maoy mopuli kang interim coach nga si Raymond Tiongco.
Si Tubid maoy assistant coach sa Terrafirma sa miaging season.
Sa iyang basketball career ,nakaduwa siya sa Shell, Air 21 Express, Barangay Ginebra, Barako Bull, Petron Blaze, Kia/ Columbian Dyip, ug San Miguel Beermen.
Nahimo siyang 9-time PBA champion ug co-Finals MVP sa 2008 Fiesta Conference. / RSC