Tin-aw ug bugnaw nga tubig, gipalibutan sa lunhaw ug baga nga kakahoyan kansang mga sanga hinay nga natabyog sa huros sa preskong hangin. Makapahayahay sa dunggan ang hinay nga kanaas sa mga dahon, nga giubanan sa dahunog sa nag-agos nga tubig.
Naghatag sab og dugang kaanyag sa maong dapit ang dagko ug nindot nga mga bato nga naglibot sa tinubdan sa tubig.
Mao kini ang Tubig Dako Spring, usa sa mga garbo ug natural nga atraksyon sa Lungsod sa Antequera, Bohol. Nahimutang kini sa utlanan sa Barangay Can-omay ug Bicahan, apan ang Barangay Can-omay maoy nagdumala sa operasyon niini.
Gikan sa kabukiran ug mga tubod sulod sa langob nagagikan ang tubig nga padayong nagaagas sa tibuok tuig. Busa, usa kini ka maayong pahulayan ug kapilian alang sa mga gustong magpabugnaw sa lawas, ilabi na panahon sa El Niño.
Matod ni Antequera Tourism Officer Vince Ramos, sa pakighinabi kaniya sa Superbalita Cebu, wala siya mahinumdom nga nahubsan ang spring sukad, bisan pa sa grabeng kainit sa panahon.
Bisan pa nga gipasiugda na kini sa lungsod isip usa sa mga atraksyon sa turismo, nagpabilin gihapon ang natural nga kaanyag niini. Ang mga kawani sa Barangay Can-omay maoy nagdumala ug nag-atiman sa maong lugar.
UNSAON PAG-ADTO
Gikan sa sentro sa lungsod, mahimong mosakay og bao-bao o habal-habal paingon sa spring. Tag P40 matag tawo ang plete. Mga duha ka kilometro ang gilay-on niini gikan sa sentro sa lungsod.
Tag P30 ang entrance fee sa mga hamtong, samtang P20 lamang alang sa mga estudyante, senior citizen, ug persons with disabilities (PWDs).
Ang abang sa lamesa nga adunay payong kay P150, P50 alang sa lamesa lamang, ug P300 alang sa dako nga cottage nga masulod ang daghang tawo.
Matod ni Ramos nga segurado sab ang kaluwasan sa mga maligo kay adunay mga nabansay nga lifeguard nga nagbantay ug mga gamit pang-rescue nga andam gamiton kon gikinahanglan.
Kon ganahan kang magpalahi sa imong pag-relax aron pag-eskapo sa kalapoy sa hunahuna ug lawas, ang Tubig Dako Spring sa Antequera naghuwat kanimo. /