Tubig gikan sa Pond A sa SRP; gamiton sa sunog, sa kasilyas

Gitun-an sa Dakbayan sa Sugbo ang paggamit sa brackish water gikan sa Pond A sa South Road Properties (SRP) alang sa pagpatay og kalayo ug uban pang non-potable needs samtang nangandam ang dakbayan sa nagkagrabeng kahimtang sa suplay sa tubig atol sa gipaabot nga El Niño.
Si Mayor Nestor Archival nagkanayon nga iyang gitahasan ang disaster management team nga tun-an ang pagpalit og makina nga makakuha ug makaproseso sa brackish water gikan sa 60-hektaryang Pond A .
Tuyo sa dakbayan nga maandam ang maong sistema sa mosunod nga unom ka bulan.
Ang gisugyot nga sistema maghatag og alternatibong kuhaan sa tubig alang sa pag-flushing sa kasilyas, pagpanglaba, pagbubo sa mga tanom, ug pagpatay og kalayo, nga makapakunhod sa pagsalig sa kagamhanan sa dakbayan sa mainom nga tubig alang niining mga katuyoan.
“It does not necessarily have to be potable. It just needs to be suitable for use in our toilets, for washing clothes and other purposes,” matod ni Archival.
Ang mayor nagkanayon nga ang Kagamhanan sa Dakbayan naggasto og dako nga kantidad sa tubig sa City Hall kada adlaw, mao nga kinahanglan gyud nga mangita og laing makuhaan nga magamit alang sa non-potable nga mga katuyoan.
Gitumbok sab ni Archival ang pagpatay og kalayo gikan sa insidente sa sunog nga usa sa mga nag-unang posibleng gamitan sa alternatibong tubig.
Ang tubig gikan sa mga fire hydrant mainom ug mahimo untang gamiton alang sa pag-inom, matod niya.
Apan panahon sa mga sunog, dakong volume sa naproseso nga tubig ang gikuha gikan sa hydrant system.
“If we have a source that does not necessarily have to be potable, which we can use for watering plants and firefighting, that would be a big help,” matod ni Archival.
Gikonsiderar sab sa Dakbayan ang pagtukod og dako nga storage tank duol sa Pond A aron ang mga bombero makagawas ug makakuha dayon sa alternatibong suplay sa tubig kon gikinahanglan.
Gipahayag ni Archival nga ang tanke magtugot sa dakbayan nga makamentinar og andam nga reserba sa tubig nga gitagana alang sa pagpatay og kalayo imbes nga magsalig ra sa mainom nga tubig gikan sa hydrant network sa dakbayan.
Ang plano kabahin sa mas lapad nga mga pagpangandam sa Kagamhanan sa Dakbayan alang sa gilaumang epekto sa El Niño, nga posibleng makapadugang sa pagkunhod sa magamit nga tubig gikan sa kasamtangang mga makuhaan.
Gipahayag ni Archival nga kinahanglang mangandam ang dakbayan og mga alternatibong makuhaan sa mosunod nga unom ka bulan, labi na kay ang mas init ug mas grabe nga kahimtang makahatag og dugang nga presyur sa suplay sa tubig.
Ang mayor nagkanayon nga ang Pond A makahatag sa Dakbayan og dako ug alternatibong kuhaan nga makatabang sa pagpreserba sa mainom nga tubig alang sa mga katuyoan nga nagkinahanglan gyud og giatiman nga tubig.
Apan ang gisugyot nga brackish-water system nagkinahanglan gihapon og teknikal nga pagtuon aron matino ang hustong kagamitan, proseso sa pagtratar, ug uban pang mga gikinahanglan sa dili pa kini maimplementar.
Matod ni Archival nga ang disaster team gitudloan na sa pagtuon sa sugyot ug sa pag-ila sa mga kagamitan nga kinahanglan aron magamit ang tubig nga naglibot sa Pond A. / CAV