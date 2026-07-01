Tubig-uwan misulod sa mga makeshift classroom

Gisudlan sa tubig-ulan ang mga makeshift tent classrooms sa usa ka elementarya sa Barangay San Miguel, Cordova nga nagpakita sa dinaliang panginahanglan alang sa permanente nga mga building sa eskwelahan.
Gitug-an ni School Principal Jene Babe Pitac sa SunStar Cebu nga ang mga tent classroom dali kaayong makatuhop ang tubig kon mouwan.
Ang labing bag-ong insidente nahitabo niadtong Lunes, Hunyo 29, 2026, diin ang tubig-uwan nisulod sa mga tent ug niabot pa sa mga electrical outlet.
Sa laing interbyu, niingon si Mayor Cesar “Didoy” Suan nga nakapalit na ang municipal government og 400-square-meter nga yuta diin tukoron ang mga permanente nga classroom.
Nidugang siya nga nangayo sab siya og tabang kang
Congresswoman Daphne Lagon alang sa pagtukod og dugang nga school building nga matod niya naapil na sa gisugyot nga 2027 congressional budget aron makaserbisyo sa mas daghang mga estudyante. / DPC