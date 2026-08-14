Tubo, mais; paglaom sa mga mag-uuma sa Sugbo

Taliwala sa hulga sa nag-usab-usab nga panahon sa Sugbo, ang pagpili tali sa tubo ug mais dili lang usa ka desisyon sa negosyo para sa mga lokal nga mag-uuma, usa kini ka timbang sa oportunidad ug survival.
Ang tubo gihatagan og bili tungod sa kalig-on niini panahon sa bagyo.
Kon mapatag man ang mga punoan niini sa kusog nga hangin, ang tanom hinay-hinay nga makarekober ug makatindog pag-usab sulod sa pipila ka semana nga naghatag og higayon sa mga mag-uuma nga makapadayon hangtod sa ting-ani.
Ang mais, sa pikas bahin, naghatag sa mga mag-uuma ug mas dali nga pagtubo ug mas paspas nga kapanguhaan sa kita.
Daghan kini nga gitanom sa Medellin ug sa Dakbayan sa Bogo, apan ang mas dali nga pagtubo niini aduna sab mas dako nga risgo sa panahon sa grabeng pag-usab-usab sa panahon.
Kon ang mais mapatag sa kusog nga hangin sa kritikal nga bahin sa pagtubo niini, ang mga mag-uuma mag-antos sa dakong alkansi tungod kay ang nadaot nga tanom pwede nga dili na angay para sa naandan nga pag-ani.
Para sa mga mag-uuma sa duha ka komunidad, ang pagtanom og tubo ug mais usa ka timbang tali sa oportunidad ug risgo.
Ang matag tanom naghatag og kita, nagsuporta sa mga lokal nga mamumuo sa agrikultura, ug nagtabang sa pagbuhi sa mga pamilya sa kaumahan.
Taliwala sa nagsaka nga gasto sa produksyon, daling mausab nga panahon ug ang hulga sa mga bagyo, ang mga mag-uuma sa Medellin ug Bogo padayon gihapon nga nagtikad sa ilang mga kalibunan ug gihimong tuburan sa pagkaon, kita, ug paglaom para sa ilang mga pamilya.
Ang ilang ani labaw pa sa usa ka produkto sa yuta. Usa kini ka pamalandong sa kalig-on, pagpailob, ug ang determinasyon nga magpadayon sa pag-uma sa matag panahon. /