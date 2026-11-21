Sa bukirang komunidad nga nagsalig sa pagpananom og mga utanon sa sityo Timbaon, Barangay Ablayan, sa Dalaguete, Cebu, nagsalig ang mga mag-uuma ug mga lumolupyo sa tubig sa ilawom sa yuta aron maatiman ang ilang mga tanom ug matubag ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa ilang mga panimalay.
Tungod kay walay kasaligang suplay sa tubig nga makaabot sa pipila nila ka mga umahan ug mga puy-anan, namuhonan ang mga lumolupyo sa mga water pump ug tag-as nga mga hose o tubo, nga ang uban moabot og usa ka kilometro ang gitas-on, aron makakuha og tubig sa ilawom sa yuta ug madala kini ngadto sa ilang mga propiedad.
Ang matag water pump nagkantidad og hangtod P7,000. Matod sa mga mag-uuma, ilang nakaya ang maong puhonan tungod sa ilang katuigang paningkamot ug kakugi sa pagpanguma.
Sa pagkakaron, adunay labing menos 50 ka mga water pump nga konektado sa tinubdan sa tubig sa ilawom sa yuta sa maong lugar. Gigamit kini sa pagpatubig sa mga tanom, sa panginahanglan sa panimalay ug sa pagsagol sa mga abono nga gigamit sa ilang mga umahan.
Samtang nangandam ang komunidad sa posibleng pag-abot sa El Niño, padayon nga gigamit sa mga mag-uuma ug mga lumolupyo ang tubod ug naglaom nga magpabiling paigo ang ilang tinubdan sa tubig aron masuportahan ang ilang mga umahan ug mga pamilya. (Juan Carlo de Vela)