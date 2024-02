Tudela makadawat og P13M sa patubig

Ang lungsod sa Tudela sa mga Isla sa Camotes maoy usa sa 75 ka mga lungsod sa tibuok nasod nga napili nga makadawat og P13.3 milyunes nga pundo alang sa pagpausbaw sa lokal nga suplay sa tubig ug serbisyo sa sanitasyon.

Ang pundo maggikan sa Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting (SAFPB), sumala sa gipahibalo ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos atol sa nasudnong paglusad sa programa sa Cebu City niadtong Pebrero 21, 2024.

Si Abalos niingon nga ang programa nagtumong sa pagpauswag sa suplay sa tubig pinaagi sa pagpalapad ug pag-upgrade sa mga lokal nga sistema sa tubig sa giila nga mga lungsod.

Mosuporta usab kini sa sanitation ug hygiene facilities nga naglakip sa construction ug rehabilitation sa sanitary toilets nga adunay hygiene facilities sa mga pampublikong lugar.

Dugang pa niya nga ang nasudnong programa nagsuporta sa open government partnership ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., pagpalambo sa maayong pagdumala, participatory governance, ug public accountability.

Ang mga civil society nga organisasyon nalambigit sa pagpalambo sa proyekto.

Si Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman niingon nga naggahin sila og kinatibuk-ang P1 bilyon nga pundo alang sa programa nga naapil sa fiscal year 2024 General Appropriations Act o Republic Act 11975.

Kining maong pundo angay nga bahinon sa mga napiling benepisyaryo’ng partner sa programa nga local government units (LGUs), diin ang matag lungsod makadawat og P13,333,333.