TUF Barbershop Anniversary Run karong Septiyembre 12

Sa labing unang higayon sukad sila nagserbisyo sa mga Sugboanon og dekalidad nga pangpaguwapo nga tupi, ang TUF Barbershop mopahigayon og community fitness event nga mao ang TUF Barbershop 11th Year Anniversary Run nga ipahigayon karong Septiyembre 12, 2026, sa maanyag nga talan-awon sa Mandani Bay sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang lumba tipik sa kasaulogan sa ika-11 nga anibersaryo sa barbershop nga gitukod nila ni Stuart Wayne Violanda, RJ/Reece Quiambao, J Lanete III, ug Ken Cuizon.
Ang TUF Barbershop, nga SunStar Best of Cebu Grand Slam Winner for Best Barbershop, nagtinguha og usa ka kasaulogan nga dili lang kabahin sa malampusong panaw sa kompanya, kon dili lakip na ang pag-promote og himsog nga panglawas alang sa Sugboanong komunidad.
"We wanted to do something different and meaningful to celebrate our 11th anniversary. A fun run is the perfect activity because it brings people together, encourages a healthy lifestyle, and allows participants to enjoy a memorable experience with family and friends," matod ni Violanda kinsa maoy CEO sa TUF Barbershop.
Ang lumba ipahigayon usa ka adlaw sa dili pa ang anibersaryo sa TUF Barbershop nga aduna nay 29 ka sangang mga buhatan sa Sugbo, 10 sa ubang mga dapit sa Visayas ug Mindanao, ug usa sa Makati City.
Gikuha sa TUF Barbershop aron modumala sa ilang lumba mao ang respetadong race organizer nga si Joel Juarez sa Coco Running.
Ang lumba gibahin sa nagkadaiyang mga kategoriya nga mao ang 1.1-kilometer (individual ug parent-and-child), 3-KM, 5-KM, ug 11-KM.
Sa 1.1-KM ug 3-KM categories, ang top three winners makadawat og P800 nga ganti matag usa.
Sa 5-KM, ang top three winners makabulsa og P2,500, P2,000, ug P1,500 samtang ang top three finishers 11-KM makaluklok og P3,000, P2,500, ug P2,000.
Sugdan ang online ug on-site nga rehistrasyon sa lumba karong Hulyo 1.
Nagkantidad kini og P1,100 sa 11-KM, P950 sa 5-KM, P800 sa 3-KM hasta sa 1.1-KM (individual) samtang P1,500 sa 1.1K (Parent-and-Child). / ESL