Tuhod ni Leonard naangol na sab

Gitangtang sa lineup sa Toronto Raptors si Kawhi Leonard gumikan kay naghubag ang wala nga tuhod niini, usa ka oras sa wa pa nagsugod ang ilang duwa batok sa hosts Minnesota Timberwolves kagahapon, Lunes, Oktubre 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang resulta, gipangkitkit sa Timberwolves ang Raptors, 117-94.
Sa iyang 15 ka tuig sa NBA, si Leonard gihasol sa nasinati niyang pagkaangol sa iyang duha ka tuig.
Ning maong season, si Leonard nag-average og 19.5 puntos sa nag-unang duha ka mga duwa sa Raptors, nga natagak sa 2-1 nga rekord. / Gikan sa wires