Tuhod ni Senador Jinggoy nipiti samtang padulong sa ospital

Ang detinado nga si Senador Jinggoy Estrada nangandam na unta aron moadto sa ospital, Miyerkules sa buntag, Agusto 26, 2026, sa dihang kalit nga nipiti ang iyang tuhod.
Gihimakak sa kampo sa senador ang mga taho nga nadakin-as ug natumba si Estrada sulod sa kasilyas.
Gipanghimakak sab sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang mga hungihong nga nadakin-as ug natumba si Estrada samtang naligo.
“Let me just refute it. First, he didn't slip in the bathroom or whatever… While he was getting ready this morning, around 11:30 a.m., while walking, something snapped. He said he felt a click in his knee. Something snapped and it hurt a lot,” matod ni BJMP Spokesperson Jail Superintendent Jayrex Bustinera sa usa ka phone interview.
Giklaro sab niya nga ang Fifth Division sa Sandiganbayan nagpagawas og mando kaniadto nga nagtugot kang Estrada nga mogawas sa New Quezon City Jail sa Agusto 26 aron magpa-x-ray sa tuhod sa usa ka pribadong ospital gamit ang kaugalingon niyang kuwarta. Matod ni Bustinera, aduna nay daan nga injury sa tuhod si Estrada bisan sa wala pa siya mapriso. /TPM/SunStar Philippines