Tulay nga itukod sa Bonbon River gi-iskedyul og rebidding

Tungod sa mga hulagway ug bidyo sa mga estudyante ug molupyo nga nitabok sa taga tuhod nga tubig sa sapa sa Sitio Bonbon, Barangay Luca, bukirang bahin sa lungsod sa Balamban, Sugbo, aron lang maka-eskwela ug makatrabaho, gipahibalo ni Governor Pamela Baricuatro nga ang proyekto sa pagpatukod og permanenteng tulay naka-schedule na alang sa rebidding karong Nobiyembre 19, 2026.
Sa usa ka video nga gi-upload sa usa ka nagpakabana nga residente nga si Gerald John Sasing sa social media niadtong Huwebes, Oktubre 15, makita ang mga estudyante ug mga residente nga nitabok sa lapokon nga tubig sa sapa sa Bonbon, tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan, hinungdan nga nanghangyo si Sasing og tabang kang Baricuatro.
Sa iyang tubag niadtong Biyernes, Oktubre 16, gipadayag ni Baricuatro nga gihatagan na og prayoridad sa kagamhanang probinsiyal ang maong proyekto human sa kadaot nga gidalit sa Bagyong Tino. Matod niya, ang orihinal nga hangyo kay usa ra ka footbridge, apan ang gisugyot nga proyekto gipadak-an na aron ilapil ang usa ka permanenteng tulay ug pag-ayo sa dalan.
“Instead og footbridge, ang hangyo gihimo na nga mohimo og aktwal nga tulay ug ayohon pud ang dalan diha,” matod ni Baricuatro.
Ang proyekto nipaubos na sa bidding sa sayong bahin sa tuig, apan napakyas ang proseso tungod kay ang nakadaog nga kontraktor na-blacklist man sa Commission on Audit (COA), dugang ni Baricuatro.
Samtang nagpaabot sa proyekto, gipadayag ni Baricuatro nga gimanduan na niya ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga makig-alayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa Balamban aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug uban pang mga residente nga motabok sa sapa.
Gidugang sa gobernador nga ang probinsiya nagtrabaho kauban ang mga lokal nga kagamhanan aron mapadali ang gikinahanglang mga lakang samtang nagsunod sa saktong mga proseso.
Samtang, gipahibalo ni Third District Rep. Karen Garcia nga ang gisugyot nga pagpatukod og tulay sa Sitio Bonbon, Barangay Luca, Balamban, wala naapil sa 2027 national budget nga giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo ug katapusang pagbasa.
Sa usa ka pahayag niadtong Biyernes, gipadayag ni Garcia nga ang proyekto gipresentar alang sa sunod tuig nga adunay gibanabanang kantidad nga P90 milyon.
“Walay tulay, walay dalan, walay buildings, ug hasta pa gani ang maintenance funds para sa Transcentral Highway apil pa sa natangtang,” ingon ni Garcia. / CDF