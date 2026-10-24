Tulay sa Brgy. Luca, Balamban gipadali’g human

Gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga papaspasan ang pagtukod sa permanenteng tulay sa Sityo Bonbon, Barangay Luca, Lungsod sa Balamban.
Kini dihang nasayran nga ang mga tinun-an ug mga molupyo sa lugar, giingong nag-atubang sa peligro sa kinabuhi sa pagtabok sa sapa human naguba sa Bagyong Tino ang kanhi footbridge o taytayan sa maong dapit.
Matag adlaw ang mga bata mosungasong sa dakong sulog sa sapa aron lang makatungha sa eskwelahan.
Gipahibawo sa gobernador nga nakita niya ang grabeng panginahanglan sa dapit hinungdan nga imbes nga susamang footbridge lang ibalik, usa ka lig-on nga tulay dungan sa pag-ayo sa dalan ang iyang gipasalig nga ipahimo.
“Usa ni sa atong gipaasikaso dayon sa kadaghang naguba during Typhoon Tino. But instead of a footbridge, the request has been to create an actual bridge and to repair the road pud diha,” matod ni Baricutro.
Subay sa taho sa kagamhanan, aduna na untay pundo ang Kapitolyo alang niini apan napakyas ang unang bidding human nasuta nga ang nidaog nga kontraktor na-blacklist diay sa Commission on Audit (COA).
Tungod niini, opisyal nga gitakda ang bag-ong bidding sa Nobiyembre 19, 2026, aron masugdan ang construction niini.
Personal nga gisusi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO)) Head Ret. Col. Dennis Francis Pastor, uban ni Balamban Mayor Amos Cabahug ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Baltazar Tribunalo ang dapit.
Tungod sa nag-ung-ong nga kakuyaw matag uwan, ang kagamhanan nangita karon og dinalian nga alternatibo sama sa shuttle services nga gisuportahan sa gobiyerno aron dad-on ang mga residente sa luwas nga rota.
Sa kasamtangan gamiton una ang Pontoon boats kon itugot sa teknikal nga pagsusi ug safety clearance.
Gawas niana, nangita sab og alternatibong agianan ang kagamhanan aron malikayan ang pagsungasong sa mga residente sa sapa.
Subay niini, nanawagan ang mga opisyal sa barangay nga kon mahimo dili una moagi sa sapa o duol sa sapa tungod sa dakong risgo kon mosaka ang tubig panahon nga mag-uwan. / ANV