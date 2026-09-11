Tulay sa Tipolo patrolyahan

Gisugdan na sa kapulisan ug mga opisyal sa Barangay Tipolo sa Mandaue City ang pag-imbestigar sa mga pasangil nga adunay manghadlok og mga estudyante duol sa tulay atbang sa Hall of Justice.
Sumala sa kapulisan, dako ang posibilidad nga may kalabutan kini sa mga utang sa ilegal nga sugal ug drugas sa maong dapit.
Tungod niini, niduso og resolusyon si Konsehal Carlo Fortuna naghangyo sa kapulisan ug barangay nga aksiyonan ang pagpanghadlok sa mga estudyante nga maglakaw padulong sa eskwelahan.
Lain sab nga gitan-aw nga anggulo mao ang posibilidad nga gigamit sa mga hamtong ang mga batan-on aron maningil og utang sa mga pamilya nga adunay utang sa sugal.
Nagsugod ang reklamo gikan sa kanhi opisyal sa Lower Tipolo Homeowners Association Inc.
Giingong nahadlok na ang iyang mga apo nga molakaw padulong sa eskwelahan, hinungdan nga duha na ka adlaw nga wala makatungha ang usa niini.
Matod ni Fortuna nga kinahanglang mahunong kining maong pagpanghadlok aron luwas ang kabataan.
“Base sa iyang post, adunay mga tawo nga magtambay duol sa tulay aron bugal-bugalan ug tamayon ang mga moagi, ug usa gyud na ka matang sa pagpang-bully,” matod ni Fortuna.
Nihangyo sab ang nagreklamo sa mga ginikanan sa Barangay Tipolo nga bantayan ang ilang mga anak aron dili makadala og samok sa uban.
Tungod niini, nagpatrolya ang Mandaue City Police Office ug mga opisyal sa barangay diha sa tulay sa mga oras sa ting-eskwela ug ipatawag sab nila ang mga nalambigit nga batan-on ug ilang mga ginikanan. / ABC