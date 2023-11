Tulis sa Sugbo, Mindanao

Nigawas sa pagsubay sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga dunay koneksiyon ang tulis sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon niadtong Sabado, Nobiyembre 25, 2023, ug ang tulis sa usa ka pawnshop sa dakbayan sa Cagayan de Oro (CDO) sa Mindanao niadtong Agusto ning tuiga.

Si Police Colonel Ireneo Da­logdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nibutyag sa media sa Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023, nga human sa Oro Sugbo, nanawag ug nakig-alayon dayon sila sa kapulisan sa CDO.

Ilang gisusi ang modus sa mga ningtulis sa Mega Pawnshop sa Brgy. Cogon sa naa­soy nga dakbayan ug ang tulis sa Sugbo, labina sa pagtandi sa footage sa CCTV camera sa duha ka mga hitabo.

Usa sa nakita sa CCTV sa kapulisan sa CDO giila nga si Nito Pedros nga notadong tulisan nga taga dakbayan sa Ozamiz ug miyembro sa dakong robbery group sa nasod.

Matod ni Dalogdog, nakita ang panagway ni Pedros sa usa ka CCTV camera human sa tulis sa Colon nga mao ang nibalhin gikan sa motorsiklo ngadto sa puwa nga awto nga Honda Civic dapit sa Jai-alai sa Brgy. Mambaling.

Naklaro ang panagway ni Pedros ug upaw human nag­hubo sa gisul-ob nga helmet dihang nisakay sa awto.

Siya giila sa mga saksi sa tulis sa Colon nga usa sa mga nigtulis sa pawnshop.

Dugang ni Dalogdog, dakong posibilidad nga si Pedros dunay kontak sa Sugbo sa pagpanulis nga naglakip sa nasikop nga suspek nga utok sa tulis sa Colon nga si Jiigger Geverola, hingkod, taga Barangay Gutlang, lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 28, 2023.

Si Geverola gitudlo sa laing duha ka mga suspek nga nasikop sa kapulisan nga nagsakay sa pula nga awto sa lungsod sa Sibonga niadtong Lunes, Nobiyembre 27, 2023,.

“Makita nato nga diri sa Cebu naa silay tulo ka local contacts... si Norman Manuel, kining nadakpan sa Mandaue, si Jigger Geverola, ug naa pay usa nga personali­ty nga subject pa sa among operation,” matod ni Dalogdog.

Sila si Manuel ug Geverola giingong kauban kaniadto sa kalihukan sa New People’s Army (NPA). Si Geverola giila nga dakong opisyal sa Communist Party of the Philippines (CPP) nga naglihok sa mid-north sa lalawigan sa Sugbo niadtong 2000.

Si Manuel, dugang ni Dalogdog, aktibo usab nga miyembro sa NPA sa Compostela Valley sa Mindanao.

IPATUNAW?

Nakig-alayon kini sa usa ka minero nga taga Surigao apan dunay daghang kabtangan dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga usa sa gituohan sa kapulisan nga maoy gipasahan sa mga alahas mga nakuha.

Ang modus sa mga dagkong robbery group mao ang pagdala sa nakuha’ng bulawang mga alahas ug ipatunaw sa lehitimong minero aron dili na mahibaw-an nga ang maong mga mahalong butang tinulis.

Nailhan na usab nila ang tag-iya sa pula nga sakyanan pinaagi sa record niini sa Land Transportation Office ug Highway Patrol Group Central Visayas Field Unit nga mao si Nilo Losbanos.

Si Losbanos nagbase sa Surigao ug sa dihang nakig-coordinate ang mga imbestigador, matod pa, kini niingon nga iya na nga nabaligya ang maong Honda Civic pinaagi sa online.

Tungod niini, iyang giawhag ang maong tag-iya nga mopatim-aw sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug mopakita og ebidensya nga iya nang nabaligya ang maong sakyanan.

Nasuta nga si Losbanos dako nga minero sa didto sa Surigao.

Nagpadayon ang kapulisan sa pagpalawom pa sa ilang imbestigasyon.